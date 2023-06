II "Festival SquiLibri" a Francavilla tra libri e filosofia

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 14 GIU - Torna il "Festival di SquiLibri" a Francavilla al Mare (CH), che a pochi giorni dall'esordio fa già parlar di sè da mesi per via della versione scolastica che ha accompagnato durante tutto l'inverno i piccoli studenti del comune fino all'incontro a maggio, nel mese dei libri, con Alessandro Barbaglia. WSquiLibri, Festival delle NarrazioniW accenderà l'estate francavillese dal 23 al 25 giugno 2023 con un ricco programma culturale possibile grazie all'interazione tra Scuola Macondo di Pescara, con il fondatore Peppe Millanta, in qualità di Direttore artistico ed il Comune di Francavilla che ha creduto sin dalla prima proposta al progetto e come spiega l'Assessore alla Cultura Cristina Rapino: "Per il secondo anno ospiteremo i finalisti del Premio Strega.

SquiLibri è una tre giorni che già lo scorso anno ha avuto un ottimo riscontro di presenze, e che quest'anno confermerà le alte aspettative del suo pubblico". L'evento gode anche del patrocinio della Regione Abruzzo, così interviene l'Assessore al Turismo Daniele D'Amario. "SquiLibri - Festival delle Narrazioni" verranno accolti gli autori finalisti in gara il 23 giugno dalle ore 21.30 a piazza della Stazione. "SquiLibri" ospiterà anche le passeggiate letterarie dedicate al Francavilla al Mare e al Cenacolo Michettiano. La manifestazione riconferma anche la presenza della fiera del libro con editori provenienti da tutta Italia, di laboratori di lettura e scrittura, reading e performance, in più per la prima volta ci sarà un corso di formazione professionale dedicata ai giornalisti nella giornata del 24, per l'acquisizione di 4 crediti deontologici dal titolo "La promozione della lettura e della cultura attraverso i media nell'era digitale". Tra gli ospiti delle tre giornate ci saranno: Sabina Guzzanti, Simona Baldelli, Maestro Pellegrini (Zen Circus), Miriam D'Ambrosio, Andreea Simionel, e poi ancora Javier Cercas, Diego De Silva, Davide Rondoni, Nicola Gratteri, Laura Pugno, Nicola Pomponi in arte Setak, Claudia Apablaza.

Inoltre Sigfrido Ranucci, Rocio Mugnoz Morale, Bruno Arpaia, Elvira Dones, Carmelo Sardo Kristine Maria Rapino. (ANSA).