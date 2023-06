IndieRocket, a Pescara torna il gotha del sound indipendente

(ANSA) - PESCARA, 13 GIU - Annunciato il cast completo della XX edizione di IndieRocket Festival in programma a Pescara il 23, 24 e 25 Giugno 2023 al parco dell'ex Caserma Di Cocco. Si tratta di uno dei maggiori appuntamenti a estivi dedicati alla musica indipendente, con una programmazione con 30 ore di live su tre giorni e due palchi che indaga le nuove tendenze musicali, artistiche e performative di tutto il mondo, dalle molteplici filiazioni del rock fino alle sperimentazioni delle neo-avanguardie elettroniche, del jazz e della world music, attraverso originali percorsi di contaminazione, attento alle tematiche di genere e post-coloniali.

Una 'lineup' ricca e diversificata, da Ariwo, il quartetto londinese che fonde il misticismo iraniano con i ritmi tradizionali afro-cubani, l'elettronica e il jazz, a Daikaiju, le "strane bestie giganti" che indossano maschere kabiki; dal live-set di Bawrut, al collettivo libanese Beirut Groove Collective. Si rinnova anche la collaborazione con l'etichetta ugandese Nyege Nyege Tapes, che cura per il secondo anno consecutivo uno spazio all'interno del festival.

E poi ancora: la presenza carismatica di Ecko Bazz; dalla Turchia i Lalalar, un delizioso tuffo tra spaghetti western-psichedelici e funk anatolico; Gazebo Penguins, uno tra i nomi più autorevoli della scena indie-rock del nostro paese; Henge, band inglese rivelazione della scena prog-psych-rave; Warmduscher, band figlia di South London, prodotti da Joe Goddard e Al Doyle degli Hot Chip per la prestigiosa Bella Union; dal Canada, i Wine Lips con il loro garage-punk-psych. Il Mediterraneo invece è la culla di della Rhabdomantic Orchestra (world music). Il compositore colombiano di stanza in Italia Montoya, presenterà dal vivo il suo nuovo album, "El Nido". C'è attesa anche per il progetto Napoli Segreta alla riscoperta delle sonorità nascoste funk, disco, boogie suonate e vissute nel capoluogo partenopeo. Completano l'elenco, il viaggio tribale e mistico che attraversa l'inedito set di Pepi & Katrina feat. Mala, alias del dj pescarese Guido Sanità; il duo Trrmà; i Death Mantra For Lazarus; il collettivo Odd; il duo di Salgari Records Voz De La Frontera e dj Dsastro. Biglietti su Dice e Ciaotickets. (ANSA).