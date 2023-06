Consegnati attestati italiano a mogli braccianti Trasacco

(ANSA) - TRASACCO, 13 GIU - Il Sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, ha consegnato, nella sala consiliare del Comune, gli attestati del corso di "Alfabetizzazione della lingua italiana" per stranieri. L' iniziativa curata dal Comune di Trasacco in collaborazione con l'Associazione Presenza Culturale Amici di Romolo Liberale, ha coinvolto più di venti donne, per lo più mogli dei braccianti che lavorano nella piana del Fucino, che risiedono nel Comune e per lo più casalinghe. "La cerimonia - commenta il Consigliere Guido Venditti - è stata presieduta dalla professoressa Rita Salvi, alla quale va un nostro ringraziamento per l'impegno che da anni mette per le attività che riguardano il sociale". (ANSA).