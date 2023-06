Cc recuperano escavatore rubato in un cantiere a Cepagatti

(ANSA) - PESCARA, 13 GIU - I Carabinieri della Stazione di Cepagatti (Pescara) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara per concorso in ricettazione due uomini, di 24 e 27 anni, entrambi con precedenti. In un terreno recintato a Civitella Casanova (Pescara) i militari hanno recuperato un escavatore cingolato, del valore di oltre 10mila euro marca Janmar modello B-15-3EX, che era stato rubato la notte del 9 giugno scorso in una cantiere edile a Cepagatti dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un immobile. Le indagini hanno permesso di accertare che l'escavatore era stato portato nel luogo del rinvenimento dal 24enne.

Il mezzo recuperato è stato restituito al legittimo proprietario. (ANSA).