Berlusconi, Pelino 'domani messa in suffragio a Sulmona'

YDD (ANSA) - SULMONA, 13 GIU - Sulmona ricorderà Silvio Berlusconi nel giorno del lutto nazionale. Su iniziativa dell'imprenditrice Paola Pelino, tre volte parlamentare, sarà officiata domani alle ore 18.30, nella Chiesa di Santa Maria della Tomba, una Santa Messa in suffragio del leader di Forza Italia, scomparso ieri a 86 anni. "In concomitanza con le esequie ho deciso di promuovere questo momento di ricordo e di suffragio per quanti non potranno recarsi a Milano" fa sapere Pelino che ha condiviso l'intero percorso politico e istituzionale con Berlusconi come parlamentare del partito per tre legislature. "Anche Sulmona si unisce al lutto nazionale. È il minimo che posso fare per ricordare una figura importante per me, ma anche per tutti gli italiani"- conclude Pelino. (ANSA).