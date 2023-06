Banca d'Italia, ripresa dall'aumento dei consumi e dal Pnrr

(ANSA) - PESCARA, 13 GIU - Le buone notizie, dal rapporto di Banca d'Italia sull'andamento dell'economia in Abruzzo, giungono dall'aumento dei consumi e dalle opportunità offerte dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

I settori trainanti, a livello regionale, sono il Farmaceutico, l'Agroalimentare, Costruzioni e Turismo. In particolare nel farmaceutico significativa la crescita dell'Export che, complessivamente, nel comparto manifatturiero in Abruzzo, è cresciuto del 2.1%. Ricostruzione Post Sisma e Bonus 110 hanno garantito l'espansione in modo marcato, dell'attività nel comparto Costruzioni, mentre, anche se ad un ritmo decisamente inferiore rispetto al 2021, aumentano dell'8,7% le compravendite di abitazioni. Nel terziario si è completato il recupero dei livelli di attività precedenti l'emergenza sanitaria. Il commercio ha beneficiato della ripresa dei consumi (+5,5% a prezzi costanti). Le presenze turistiche si sono, invece, collocate al di sopra dei valori rilevati prima della pandemia con un'entusiasmante +23% rispetto al 2021, grazie anche alla forte presenza di turisti stranieri. (ANSA).