Asl cerca responsabile diabetologia a Castel di Sangro

YDD (ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 13 GIU - La Asl cerca un responsabile per la diabetologia dell'ospedale di Castel Di Sangro. In queste ore, sul sito istituzionale dell'azienda sanitaria, è stata pubblicata la delibera attraverso la quale si procede alla costituzione della commissione giudicatrice che avrà il compito di selezione i candidati e affidare l'incarico.

Tuttavia il popolo dei diabetici continua a fare i conti con la grave la carenza di personale che sta rallentando e non poco l'erogazione delle terapie ai circa 5 mila pazienti dell'area peligno-sangrina. In servizio, dallo scorso aprile, sono rimasti due medici che devono dividersi il carico di lavoro per i due ospedali di Sulmona e Castel Di Sangro. Ne consegue che i piani terapetuci subiscono dei rallentamenti, come conferma l'associazione peligna diabetici, presieduta da Salvatore Del Boccio. A ciò si aggiunge l'effetto dell'attacco hacker che ha comportato inevitabili disagi per il riallineamento del sistema.

Secondo gli addetti i lavori la problematica è destinata a rientrare già a fine mese quando i due reparti potranno godere di una unità in più. "Sono state settimane difficili per gli operatori e per gli utenti. La speranza è che con il reclutamento del responsabile di Castel Di Sangro e il rientro di un altro medico attualmente fuori servizio si possa ottenere stabilità per un'unità operativa che ha a che fare con pazienti fragili e che necessitano di continuità nelle cure", conclude l'associazione. (ANSA).