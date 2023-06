Al Flaiano film inchiesta sul Guerriero di Capestrano

(ANSA) - PESCARA, 12 GIU - Mercoledì 14 giugno alle ore 20:30 all'apertura della prestigiosa rassegna "Il Flaiano in Sala", verrà presentato il Film inchiesta sulla veridicità del famoso Guerriero di Capestrano dal titolo assonante "Il Guerriero mi pare strano". Un'intera pellicola dedicata alla più antica statua d'Italia datata VI secolo a.C.

La complicata inchiesta portata a termine dal giornalista Alessio Consorte dopo acquisizioni di notizie, analisi approfondite e documenti inediti, mette in dubbio il periodo storico di realizzazione della stessa, portando sul grande schermo prove inconfutabili con un risvolto clamoroso proprio nel finale del film che stupirà gli spettatori.

"Il mio Film affronta l'argomento in tutti i singoli aspetti della ricerca della verità - spiega il regista Consorte - Gli antichi popoli italici già da me precedentemente trattati nel film documentario Decumano Maximo, meritano di essere degnamente rappresentati da simboli appartenuti alla loro cultura.

Sottolineo anche il mio totale rispetto per la nostra Regione e di conseguenza per le future generazioni che ne accolgono la storia". (ANSA).