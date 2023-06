Nuova Pescara: De Martinis, su toponomastica scelte difficili

(ANSA) - MONTESILVANO COLLE, 12 GIU - Via Roma, corso Umberto, viale Europa, strade con lo stesso nome a Pescara, Montesilvano e Spoltore, cosa accadrà con la nascita della Nuova Pescara? E' uno dei temi in discussione al tavolo dell'Ufficio di Fusione e non è di poco conto, perché avrà ripercussioni sulla vita quotidiana degli abitanti. "Tra le tante difficoltà di questa fusione, questa sembrerebbe sciocca, in realtà quando di recente si è riunito il tavolo sono sorte ipotesi di difficile soluzione". A parlare è Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, attualmente anche presidente della Provincia di Pescara, che non ha mai fatto mistero di non essere entusiasta dell'operazione 'Nuova Pescara'. E anche se "la toponomastica è l'ultimo dei problemi - dice - è una questione che va risolta.

Via Roma, ad esempio, si trova nelle tre città, ne lasciamo solo una, eliminando le altre due, e dove la lasciamo? Oppure avremo tre Via Roma, 'via Roma Municipio 1', 'via Roma Municipio 2', 'via Roma Municipio 3'? L'ideale sarebbe creare i presupposti perché ce ne fosse una sola, ma che succede, prevarrebbe Pescara perché è la città più grande e cambiamo il nome alle altre due?".

A parte il fatto che il cambio del nome vedrebbe necessariamente la sostituzione dell'indirizzo su carte d'identità, patenti e tanti altri documenti, con la conseguente spesa che ne conseguirebbe, De Martinis fa notare come la sostituzione andrebbe a cancellare una parte di storia. "Al di là della cancellazione, anche da un punto di vista prettamente sentimentale sarebbe un duro colpo per gli abitanti, non esisterebbero più vie dove tanta gente è nata".

"Solo ora che ci sediamo al tavolo - insiste De Martinis - ci si rende conto di quanto sia difficile questa fusione. Se qualcuno pensava che si potesse fare in un anno..." aggiunge il sindaco per il quale si trattava da tempo di pura fantascienza.

