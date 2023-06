Inchiesta Pescara: M5S, il sindaco Masci deve dimettersi

(ANSA) - PESCARA, 12 GIU - "Se tutto quello che abbiamo appreso oggi dovesse corrispondere al vero si tratterebbe di fatti molto gravi. Non riusciamo a capire come il sindaco non si sia accorto di nulla su indagini che sono durate più di un anno.

Un sindaco che non si accorge o che non cerca di mettere riparo nonostante le opposizioni più volte abbiamo segnalato un atteggiamento non conforme di un dirigente di così alto livello che sta trattando lavori del Pnrr per 100 milioni di euro. Ecco un sindaco che non si sia mai sentito in dovere di dare un minimo di spiegazioni alla città di Pescara è un sindaco che oggi non può che dimettersi per dimostrata incapacità". Così il capogruppo al comune di Pescara del M5S Erika Alessandrini dopo gli arresti di questa mattina per una inchiesta al comune di Pescara. (ANSA).