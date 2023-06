Appalti, droga e fondi Pnrr: Pd, avevamo allertato sindaco

(ANSA) - PESCARA, 12 GIU - Sabato scorso, il sindaco di Pescara Carlo Masci aveva commentato la decisione del dirigente comunale oggi arrestato, e ieri il Pd gli chiedeva, in una nota, di chiarire e riferire "in un Consiglio comunale specifico".

"Le dimissioni dell'architetto Fabrizio Trisi - scriveva Masci - sono un gesto nobile che denota un profondo senso di responsabilità e del dovere, oltre alla sensibilità di anteporre l'interesse pubblico a quello personale. A lui rinnovo il mio personale apprezzamento come uomo e come professionista, unito al dispiacere per la sua decisione, che comprendo e rispetto".

Il dirigente del Settore lavori pubblici del Comune aveva spiegato, in una lettera formale, di non potere più svolgere il suo lavoro con la necessaria lucidità decisionale e la normale tranquillità operativa, a seguito di un indagine a suo carico più volte prorogata.

E ieri il Pd chiedeva al sindaco di chiarire e di riferire "in un Consiglio comunale specifico". "Tutte le partite più delicate sono passate negli uffici guidati dall'architetto Trisi - scrivevano in una nota, i consiglieri i consiglieri comunali Pd Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli e Marco Presutti - dal Giro d'Italia a viale Marconi alla ciclabile cancellata in via della Pineta, agli appalti del Pnrr come quelli sulla riviera. Il Settore Lavori Pubblici sia ora affidato a un dirigente capace, per evitare ripercussioni ancora più pesanti sul Pnrr".

"L'architetto Trisi - sottolineano nella nota - non è un semplice dirigente del Comune, ma l'uomo di fiducia del sindaco Masci e del centrodestra, con un ruolo spiccatamente politico tanto da essere delegato da sindaco e assessori a replicare ai consiglieri di minoranza". Ricordano, inoltre, di avere "da tempo messo in allarme il sindaco, anche con una lettera riservata con la quale gli avevamo evidenziato le nostre preoccupazioni, chiedendogli di intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza il Comune. Una lettera rimasta senza risposta". E ancora: "Prima di proseguire con questa amministrazione è necessario chiarire i contorni dell'operato del dirigente e se ci sono altre personalità politiche eventualmente coinvolte". (ANSA).