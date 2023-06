Annata record per carciofo, in 4 mila alla sagra di Prezza

YDD (ANSA) - PREZZA, 12 GIU - Annata record per la produzione del carciofo. Quattromila persone hanno preso parte alla due giorni di sagra del carciofo che si è svolta nel fine settimana nel centro peligno di Prezza. Il bilancio arriva dagli organizzatori al termine della kermesse enogastronomia che ha proiettato il paese ben oltre i confini locali, visto il flusso di visitatori provenienti anche da fuori regione. "Un ritorno in grande stile dopo tre anni di stop forzato causa Covid che ha reso Prezza capitale del weekend"- hanno commentato il sindaco, Marianna Scoccia e il Presidente della Pro Loco, Gianni De Santis che ha organizzato l'evento unitamente al Comune. Nell'annata 2023 sono stati prodotti 14 quintali di carciofi, raccolti come al solito nel mese di maggio. Un dato che ha superato ogni più rosea previsione tenendo che, nel 2019, erano stati raccolti e serviti 11 quintali. Il carciofo è tornato quindi protagonista come motore di promozione del territorio. (ANSA).