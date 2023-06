Ron, Fabi, Barbarossa e Preziosi a Cantieri dell'Immaginario

(ANSA) - L'AQUILA, 09 GIU - Ron, Niccolò Fabi, Luca Barbarossa e poi ancora dei nomi che il pubblico locale considera alla stregua di "amicizie di lungo corso", come Fiorella Mannoia, Morgan, Alessandro Preziosi, Maurizio Battista, Giorgio Panariello e Rocco Papaleo. Questi tra i protagonisti dell'edizione 2023 dei Cantieri dell'Immaginario in programma all'Aquila dal 3 luglio al 5 agosto. Un'edizione nel segno 'della leggerezza e dell'incontro' come recita lo slogan della kermesse per quest'anno.

Palcoscenico per quest'anno sarà la scalinata di San Bernardino, già utilizzata in alcune edizioni passate, con capienza pressoché raddoppiata (da 700 a 1.500 posti) cadute ormai le restrizioni legate al Covid che hanno contrassegnato le edizioni 2020 e 2021. Gli spettacoli teatrali sono in programma anche all'Auditorium del Parco. Le iniziative, in questo caso, coinvolgono varie realtà locali, tra cui il Centro sociale 'Torrione - San Francesco'. Primo appuntamento lunedì 3 luglio alle 15, con Rosalino Cellamare, in arte Ron, accompagnato dall'Ensemble Symphony Orchestra.

Chiusura sabato 5 agosto con lo spettacolo 'La verità, vi prego, sull'amore', dove Barbarossa sarà accompagnato dallo scrittore Stefano Massini. In cartellone anche Raf e Maurizio Vandelli, così come nomi importanti del jazz, da Brad Mehldau (in trio mercoledì 19 luglio) a Danilo Rea che, martedì 1 agosto accompagnerà Fiorella Mannoia.

La rassegna estiva è promossa dal Comune dell'Aquila e dal Teatro Stabile d'Abruzzo in qualità di ente coordinatore. La presentazione del cartellone c'è stata a Palazzo Fibbioni alla presenza del direttore artistico dei Cantieri, Leonardo De Amicis, della responsabile della comunicazione per il Tsa, Roberta Gargano, del sindaco Pierluigi Biondi, dell'assessore al Turismo, Ersilia Lancia, del vice sindaco, Raffaele Daniele.

Della rassegna è parte attiva la società concertistica 'Barattelli'. Info: cantieriimmaginario.it (ANSA).