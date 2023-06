Nuoto: Chiaversoli in nazionale per gli Europei Juniores

(ANSA) - PESCARA, 09 GIU - Il giovane Mirko Chiaversoli (classe 2006), nuotatore del Team Centro Italia, è stato convocato in nazionale per i Campionati Europei Juniores che si disputeranno dal 4 al 9 luglio a Belgrado.

"La nazionale giovanile del responsabile tecnico Marco Menchinelli - spiega il tecnico e allenatore della formazione marsicana Andrea Caldarelli - è pronta a dare l'assalto all'Europa e a confermarsi assoluta protagonista del nuoto nel vecchio continente. Pronto ai blocchi di partenza ci sarà il nostro Mirko Chiaversoli convocato nelle specialità dello stile libero e della farfalla dove ha delle ottime chances per fare bene alla sua seconda convocazione in nazionale dopo quella dello scorso anno a Cipro per la Coppa Comen".

"Ricordiamo - aggiunge il tecnico - che durante gli ultimi campionati italiani di categoria è giunto due volte secondo nei 100 e 200 stile libero e che durante gli assoluti primaverili ha vinto la finale juniores dei 100 stile libero. Siamo felicissimi di questa convocazione che è motivo d'orgoglio".