Distretto Italico in Valle Peligna, convenzione con Regione

YDD (ANSA) - CORFINIO, 09 GIU - La Regione Abruzzo pronta ad una nuova convenzione per annoverare nelle Zes anche i piccoli centri rimasti fuori dai giochi. Lo ha annunciato, a Corfinio (L'Aquila), il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, intervenuto nel corso della presentazione del progetto della Valle dell'idrogeno, la fabbrica che porterà cento posti di lavoro nella vallata. Il governatore ha spostato il progetto e ha annunciato una convenzione che servirà a snellire le procedure e ad avere accesso ai finanziamenti. Il progetto per la produzione di idrogeno come combustibile verde si chiama "Distretto Italico".

Un investimento di oltre 100 milioni di euro per la realizzazione a Corfinio della fabbrica "Valle dell'Idrogeno" che avrà un indotto di oltre cento unità. Il principale investitore è Ige (Infinity Green Energy Spa), società aperta in Italia da un gruppo australiano e che vedrà la collaborazione della giapponese Renova, principalmente come fornitura di know-how. Colossi industriali coordinati dall'agenzia di sviluppo Abrex e che a Corfinio saranno al servizio di Etex (ex Fargessi), azienda che produce cartongesso e che, alimentata a gas, ha risentito particolarmente dell'impennata dei prezzi dell'energia negli ultimi anni. Da qualche settimana è stata strutturata la formazione mentre in queste ore il progetto è stato spiegato alle istituzioni (ANSA).