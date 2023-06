Valditara, 'necessario investire sulla scuola in ospedale'

(ANSA) - L'AQUILA, 08 GIU - "Ritengo che sia necessario investire sulla scuola in ospedale anche in dotazioni infrastrutturali". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara a margine della visita al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è stata allestita un'unità che garantisce l'erogazione di lezioni a bambini e ragazzi ricoverati.

"Importante - ha ribadito il ministro - consentire il collegamento e il contatto sempre costante e continuo i ragazzi e la loro struttura scolastica, i loro compagni, i loro insegnanti soprattutto per quello che riguarda le lungodegenze".

"Dobbiamo lavorare - ha aggiunto - per far sì che le scuole, che stanno comunque facendo un grandissimo ed eccezionale lavoro, possano avere quelle dotazioni telematiche per non perdere contatto con alunni e studenti in ospedale".

Nonostante il potenziamento tecnologico che ha consentito la didattica a distanza nel periodo di restrizioni durante la pandemia "non c'è ancora un collegamento adeguato - ha valutato il ministro - e quindi diventa importante lanciare un piano infrastrutturale a livello nazionale". (ANSA).