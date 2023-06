Stellantis, Imparato nello stabilimento di Atessa

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Jean Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo e nuovo responsabile mondiale della Business Unit dei veicoli commerciali di Stellantis, ha visitato oggi per la prima volta, a poche settimane dalla nomina, lo stabilimento di Atessa, il più grande impianto europeo di veicoli commerciali leggeri d'Europa. Il manager ha fatto un'analisi approfondita di quella che ha definito "un'eccellenza non solo italiana ma di livello globale che, grazie al lavoro delle sue persone e alla qualità dei prodotti che realizzano, permette a Stellantis di recitare un ruolo di leadership assoluta nel mercato dei veicoli commerciali leggeri in Europa ma anche di esportare i propri veicoli in oltre 80 Paesi di tutto il mondo".

Imparato, accolto dal direttore dello stabilimento Paolo Accastello e dal responsabile delle Risorse Umane Antonio Viggiano, ha incontrato i responsabili delle varie unità produttive e poi ha visitato fermandosi più volte lungo le linee - raccontano le fonti aziendali - per farsi spiegare i singoli passaggi produttivi e le proposte per migliorare ulteriormente la produzione, soprattutto sul fronte della qualità. Secondo quanto riferiscono le fonti aziendali, Imparato ha esaminato con i suoi collaboratori vari modelli prodotti nell'impianto di Atessa (Fiat Professional Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Opel/Vauxhall Movano) soffermandosi in particolare sul nuovo "conversion center", la speciale linea di produzione appena avviata il cui obiettivo è la personalizzazione dei veicoli prodotti e lo sviluppo del business con le altre aziende del settore presenti nel territorio.

L'azienda ricorda che Stellantis ha chiuso il 2022 da leader in Europa e in Sud America, con una quota rispettivamente del 30,6% e del 29,5% nel segmento dei veicoli commerciali, e da leader in Europa anche nel segmento dei veicoli commerciali elettrici con una quota del 42,7%. (ANSA).