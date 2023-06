Scuola: Valditara visita istituti L'Aquila e aree interne

(ANSA) - L'AQUILA, 08 GIU - Bandiere tricolore, sorrisi e applausi dei bambini della scuola primaria e della scuola media, nell'Istituto comprensivo 'Teofilo Patini' ad accogliere il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in visita all'Aquila per un sopralluogo in una serie di scuole dell'Aquilano, sia nel capoluogo, sia nelle aree interne.

Una visita inizialmente prevista ad aprile, a ridosso del 14/o anniversario del sisma, ma poi riprogrammata. Prima di raggiungere la scuola primaria per una cerimonia di benvenuto, il ministro ha fatto visita alla sezione scolastica allestita all'interno del reparto di Pediatria, insieme al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi e al direttore sanitario Asl, Ferdinando Romano.

Ad attenderlo a scuola una delegazione di dirigenti scolastici dell'Aquila, a partire dalla dirigente dell'istituto ospitante, Gabriella Liberatore. Presenti, il presidente della Regione, Marco Marsilio, all'assessore regionale all'Istruzione, Piero Quaresimale, e al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci.

Nella palestra della scuola, un'orchestra musicale diretta da Gianluca Pio ha suonato l'inno nazionale, insieme ad altri componimenti classici. "Il momento più bello della mia attività di ministro - ha detto Valditara - è quello in cui ho la fortuna di incontrare i ragazzi. Troppo spesso si sente parlare di loro in chiave di bullismo, quando invece mi trovo spesso davanti il loro volto migliore. Rivolgo un pensiero anche agli insegnanti in cui rivedo l'immagine di mia madre che mi ha trasmesso una passione".

Dunque, per il ministro è prevista una tappa all'asilo nido 'Parco del Vera' a Tempera, prima dell'incontro finale a San Demetrio ne' Vestini, sede dell'istituto comprensivo 'Cesira Fiori' San Demetrio-Rocca di Mezzo. (ANSA).