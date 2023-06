Fumo da un locomotore, pompieri al lavoro in stazione Pescara

(ANSA) - PESCARA, 08 GIU - Intervento dei Vigili del Fuoco in corso alla stazione centrale di Pescara per un problema al treno Intercity 608 Lecce-Bologna. Probabilmente a causa di un corto circuito, dal locomotore è fuoriuscito del fumo. Una volta che il convoglio è arrivato nello scalo pescarese, è scattato l'intervento dei vigili, tutt'ora in azione per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Nessun problema per i circa 200 passeggeri, che una volta scesi dalle carrozze sono stati riprotetti sul treno successivo.

Al momento, fanno sapere da Trenitalia, si registrano fino a 60 minuti di ritardo per i treni in partenza da Pescara. La circolazione ferroviaria prosegue su un solo binario. (ANSA).