Attività in canile contro l'isolamento, progetto a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 07 GIU - Si chiama "Il mio migliore Amico" e mira a promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale di persone con patologie neurodegenerative, mediante attività all'interno del canile rifugio "Achille Bonincontro" di Chieti, gestito dai volontari di Asada. L'iniziativa unisce il Comune di Chieti, assessorato alla Tutela del mondo animale, con l'associazione di promozione sociale "La Cura del Tempo" e l'associazione Asada Onlus. "La pandemia ha creato terreno fertile per l'isolamento sociale delle persone, specialmente anziani e persone con patologie più gravi come quelle neurodegenerative - sostiene Lisa Maccarone, psicologa ed esperta in Neuropsicologia, responsabile del progetto per l'associazione La Cura del Tempo - Il progetto si propone di riportare queste persone alla socializzazione e a un senso di utilità con nove incontri. La stimolazione cognitiva diviene strumento utile per mantenere il cervello in allenamento, sia nelle persone con patologie neurodegenerative sia nelle persone che hanno sperimentato un periodo di deprivazione cognitiva, sensoriale ed emotiva".

Per Dario Maggipinto, presidente dell'associazione La Cura del Tempo, "l'obiettivo è costruire e mettere in atto un programma di cooperazione fra associazioni impegnate nel welfare solidale e socio-sanitario, volta a creare occasioni di socialità per soggetti in particolari condizioni di fragilità neurocognitiva. Mediante le attività proposte viene offerta un'opportunità di socializzazione, stimolazione cognitiva e affettiva, attraverso attività specifiche di terapia occupazionale basate sul legame che si instaura con i cani e con l'accudimento fornito, e ricevuto, e con i volontari di entrambe le associazioni".

"Il Comune di Chieti si è dimostrato un ponte necessario per l'incontro tra le due realtà associative, mediante il personale impegno dell'assessore Fabio Stella - ha detto il sindaco Diego Ferrara - Questa bellissima sperimentazione ci vede primi in Abruzzo ad aver coniugato realtà che quotidianamente danno supporto alla nostra comunità". (ANSA).