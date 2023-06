Turismo: info,sconti,agevolazioni con Alto Medio Sannio Card

(ANSA) - AGNONE, 06 GIU - È in distribuzione la nuova 'Alto Medio Sannio Card 2023', la carta turistica gratuita, quest'anno anche in versione digitale, che permetterà a tutti coloro che sceglieranno di trascorrere le vacanze in Molise di ricevere sconti e vantaggi per visitare i luoghi della cultura, della natura e dell'enogastronomia del territorio che comprende 33 comuni della Strategia nazionale Aree interne (Snai) Alto Medio Sannio. Oggi, a Palazzo San Francesco di Agnone (Isernia), la presentazione della nuova edizione che ha visto la partecipazione attiva degli amministratori e di tanti operatori turistici pronti ad omaggiare i loro ospiti con la Card e a lavorare insieme al progetto di turismo integrato promosso dalla Snai con il comune di Agnone capofila. Si tratta di quasi 90 operatori, di cui 15 mete turistiche (musei, beni culturali, aree archeologiche, riserve naturali, tour nei centri storici), 20 protagonisti della ristorazione, 32 del settore dei prodotti tipici e dell'artigianato e 21 titolari di esperienze turistiche, come parchi avventura, guide escursionistiche, tour in e-bike, laboratori e tante altre attività. Una rete che abbraccia enti pubblici e privati dell'area interna più grande del Molise pronti a conquistare i visitatori con i vantaggi proposti dalla Card. (ANSA).