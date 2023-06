Calcio: Pescara-Foggia, 11mila biglietti venduti in 4 ore

(ANSA) - PESCARA, 06 GIU - Punti vendita dei biglietti della gara Pescara-Foggia presi d'assalto dai tifosi biancazzurri: dalle prime ore della mattina lunghe code si sono registrate per l'acquisto dei tagliandi che permetteranno di seguire la gara che mette in palio l'accesso alla finalissima per la promozione in serie B.

In meno di tre ore esaurita la curva nord con 4.800 biglietti venduti. Alle 13 erano 11.241 i tagliandi staccati. Possibile il sold out per il match in programma giovedì 8 giugno alle 20.30 allo stadio Adriatico.

Predisposto da Prefettura e Questura in servizio d'ordine rafforzato. Per Pescara-Foggia divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia. Ma è prevista la presenza di 700 supporters rossoneri che risiedono in altre province e anche in Abruzzo. (ANSA).