Debate in lingua inglese, scuola pescarese campione d'Italia

(ANSA) - PESCARA, 05 GIU - Il Liceo scientifico 'G. Galilei' di Pescara trionfa al Campionato nazionale di debate in lingua inglese 2023. La squadra pescarese, composta da Tesira Di Giovanni, Chiara Di Bello, Alessandro Tomaiuolo e Ilaria Ruzzi e guidata dal Prof. Gianluca Presutti, in rappresentanza dell'Abruzzo, ha battuto in finale la rappresentanza della Puglia (dell'Istituto Fermi Monticelli) e si è classificata prima, nell'ambito della competizione che si è svolta a Marina di Massa.

L'ultimo dibattito, quello della finale, fa sapere l'istituto in una nota, ha riguardato la seguente questione: 'This House would introduce a global carbon tax'. La squadra del Galilei, che ha sostenuto la mozione in quanto Casa pro (o di governo), si è aggiudicata la gara con il giudizio unanime della giuria.

Inoltre una sua oratrice, Tesira Di Giovanni, che fa parte anche della Nazionale italiana di debate, ha vinto anche il trofeo di migliore speaker del torneo in lingua inglese.

"E' da qualche anno che lavoriamo con i nostri studenti sul Debate e abbiamo sempre cercato di valorizzare i loro talenti attraverso questo strumento innovativo e coinvolgente - commenta il dirigente del Galilei, Carlo Cappello - Gli studenti e i docenti si sono sempre messi in gioco e hanno fatto percorsi davvero importanti. Il risultato raggiunto quest'anno, con la vittoria conclusiva in questi Campionati nazionali di debate (Cnd), permette loro di raccogliere i frutti del lavoro svolto sulle metodologie innovative d'insegnamento e del costante impegno insieme a quello degli insegnanti, formatori e coaches, che li hanno magistralmente guidati e accompagnati. Complimenti a loro e a tutte le squadre italiane che, al di là della gara, hanno reso questa manifestazione una straordinaria occasione di crescita per tutti i presenti". (ANSA).