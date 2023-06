Ladri in saloni di parrucchiere, bottino 20mila euro

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 03 GIU - Ammonta a 20 mila euro il bottino di furti messi a segno in Alto Sangro in due saloni di parrucchiere. A Castel di Sangro (L'Aquila) nella notte ignoti hanno forzato la serratura dell'attività da dove hanno portato via piastre, gel, altri attrezzi e qualche borsa in vendita.

Anche a Roccaraso (L'Aquila) nei giorni scorsi serratura forzata e locale svaligiato. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del maggiore Fabio Castagna. I militari hanno effettuato un primo sopralluogo, rilevando segni di effrazione. (ANSA).