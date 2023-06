Fp Cgil per i Parchi nazionali, ecco la 'carta di Sulmona'

(ANSA) - SULMONA, 03 GIU - Nei Parchi nazionali gran parte del personale è fuori pianta organica, pur essendo, di fatto, "parte protagonista della vita istituzionale di questi Enti anche perché altamente specializzato", un'anomalia, si legge in una nota della Fp Cgil Abruzzo e Molise, che "porterà gli Enti Parco a morte certa. Infatti, essendo il personale inquadrato in esubero di gran lunga maggioritario rispetto alle piante organiche, ogniqualvolta un lavoratore cessa il proprio rapporto di lavoro, non c'è possibilità di sostituirlo con una procedura concorsuale, ma quel posto di lavoro viene cancellato". Una questione al centro dell'assemblea sindacale dei lavoratori degli Enti Parco nazionali d'Abruzzo, tenutasi nella sede del Parco nazionale della Maiella a Sulmona (L'Aquila), voluta dalle componenti Rsu-Cgil dei Parchi per denunciare l'inadeguatezza della situazione "in cui versano, ormai da troppo tempo i Parchi Nazionali".

"Il nuovo contratto collettivo che, come elemento cardine, prevede sviluppi di carriera per competenze professionali progressivamente acquisite negli anni anche in deroga a principi generali - si legge nella nota di Fp Cgil - risulta un'utopia per il personale delle Aree Protette, ancorate a piante organiche rigide frutto di tagli trasversali operate da politiche di spending review. Da questo grave scenario si parte con il coinvolgimento dell'intero Sindacato: dalle Rsu ai quadri dirigenti".

Con l'assemblea si è voluto dare il via "a un'azione che possa riportare al centro il ruolo del personale dei Parchi Italiani con un'assemblea sindacale molto partecipata" durante la quale sono intervenuti, oltre alla Rsu Cgil dei Parchi, la segretaria regionale Abruzzo Fp Cgil Paola Puglielli, il segretario nazionale Fp Cgil Florindo Oliverio, il coordinatore nazionale Parchi Fp Cgil Vincenzo Malatesta e il segretario provinciale Fp Cgil L'Aquila Anthony Pasquale. "La Funzione Pubblica Cgil - conclude la nota - condurrà tutte le azioni utili affinché i Parchi Nazionali d'Italia, avamposti di tutela e conservazione e sempre più motore di produzione di economia sostenibile e ricchezza certa per il Paese, possano guardare avanti con lungimiranza". (ANSA).