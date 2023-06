Lavoro: Di Pangrazio, solidarietà a dipendenti indotto LFoundy

(ANSA) - AVEZZANO, 01 GIU - Il Sindaco della città di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, e l'Assessore regionale Mario Quaglieri hanno accolto l'invito dei lavoratori e delle lavoratrici in sciopero da ieri contro la nuova ditta appaltante delle pulizie della società multinazionale LFoundry. Questa mattina il primo cittadino insieme al vicesindaco Domenico Di Berardino insieme a molti Sindaci della marsica, ha fatto visita ai dipendenti dell'impresa di pulizie esterna alla LFoundry, nel presidio in piazza Torlonia ad Avezzano. I dipendenti, sono da giorni a braccia conserte contro la nuova ditta appaltante che ha ridotto drasticamente le ore di lavoro facendo passare i lavoratori da un contratto a tempo pieno a un contratto part-time al 50% dello stipendio.

"Tutta la mia solidarietà e vicinanza ai lavoratori - afferma il sindaco di Avezzano - stiamo parlando di cittadini che, con quell'unica fonte di reddito, sostanziano spesso un intero nucleo familiare, provvedendo al benessere dei propri figli e alla loro crescita.

Sono stato invitato a prendere parte al presidio dagli stessi lavoratori; innanzitutto monitorerò la crisi che si è innescata per essere, poi, al fianco dei lavoratori e dei sindacati per eventuali richieste di confronti e appelli, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa e che faccia sentire al sicuro i dipendenti. Come amministrazione, chiediamo la salvaguardia e il mantenimento dei livelli retributivi, nonché la tutela dei posti di lavoro".

"La LFoundry - conclude il sindaco - è un HUB importantissimo, che produce strumentazioni e prodotti in ambienti completamente sterili; il cuore pulsante della sua catena di montaggio è proprio la clean-room (ovvero un'area pulita, controllata e sterilizzata). Va da sé che un'impresa di pulizia gioca un ruolo fondamentale all'interno di un'azienda come la Lfoundry. Il Comune di Avezzano continuerà a seguire la questione, attivandosi laddove possibile e nelle sedi opportune".

La LFoundry è una società leader nel settore di costruzione di schede elettroniche, nel 2021 ha avuto vendite complessive pari a 216.960.539 milioni di euro e un risultato di esercizio per 33.531.299. milioni di euro, è una delle società con più fatturato nella Marsica. (ANSA).