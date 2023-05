Torna Zoo Music Fest, ad agosto Mr Rain, Tananai e Fabri Fibra

(ANSA) - PESCARA, 31 MAG - Mr Rain, Tananai e Fabri Fibra saranno i protagonisti dello Zoo Music Festival, in un'edizione 2023 che conferma la filosofia del festival di unire musica indipendente, rap e tendenze nuove in un unico cartellone con protagonisti. Una kermesse, in programma dal 6 all'8 agosto all'Arena del Porto Turistico di Pescara, organizzata da Alhena Entertainment, Elite Agency Group e Ventidieci, aziende del settore entertainment. Si parte domenica 6 con Mr. Rain artista con all'attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro e autore di hit come 'Fiori di Chernobyl', '9.3', 'Meteoriti' e 'Ipernova', ha conquistato con 'Supereroi' il grande pubblico. Il successo sul palco dell'Ariston l'ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche da Spotify, Amazon, Apple e iTunes. Ricercatissima 'Supereroi' su Shazam e molto popolare su TikTok, con un videoclip da 34 milioni di visualizzazioni.

Tananai, atteso lunedì 7, continua il suo viaggio live per l'Italia con la tournée estiva nei principali festival della stagione. Da giugno a settembre, il cantautore e la sua band calcheranno i palchi suonando e cantando con il pubblico i suoi più grandi successi, dalle hit su cui scatenarsi, come 'Baby Goddamn' (quadruplo disco di platino) e 'Sesso Occasionale' (doppio disco di platino) alle le canzoni più malinconiche, come 'Abissale' (disco di platino) e 'Tango' (doppio disco di platino) tratte dal suo primo album di inediti 'Rave, Eclissi', certificato disco di platino, e dall'Ep 'Piccoli boati".

Durante il live, Tananai mostra tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella elettronica, ma non manca un momento più intimo piano e voce. Serata conclusiva con Fabri Fibra. Sulla scia del successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l'album 'Caos' (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è pronto a tornare sul palco per una lunga serie di live. Sul palco salirà con il "fidato" Dj Double S.

Inizio concerti ore 21. Biglietti Ciaotickets e Ticketone.