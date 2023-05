Sanità, Unione dei Comuni Montagna Marsicana approva mozione

(ANSA) - TAGLIACOZZO, 31 MAG - Approvata all'unanimità la mozione a salvaguardia del presidio ospedaliero marsicano di Tagliacozzo, riassegnazione del codice sanitario attualmente utilizzato. E' quello che è emerso Ieri pomeriggio durante il Consiglio dell'Unione dei comuni "Montagna Marsicana" tenutosi nella sala consiliare del Comune di Tagliacozzo; presieduta dal Sindaco di Celano Settimio Santilli. La Mozione è stata votata all'unanimità dai 34 comuni marsicani, che hanno fatto squadra, chiedendo a gran voce la riassegnazione del codice sanitario attualmente utilizzato nel presidio locale e la tutela del diritto alla salute per tutti i marsicani. Il consiglio si è tenuto nonostante le rassicurazioni confermate ieri all'Aquila, nel comitato ristretto dei Sindaci, dal direttore sanitario regionale Pierluigi Cosenza, riguardanti per il presidio sanitario di Tagliacozzo, il mantenimento del pronto soccorso ed una eventuale mantenimento dei reparti trasformando il codice identificativo sanitario attuale, da codice primario ad un sub-codice, mentre per il presidio S. Rinaldi di Pescina, il mantenimento del pronto soccorso e il mantenimento dei 20 posti letto di lunga degenza. (ANSA).