Punto nascita Sulmona, Asl pubblica bando per primario

(ANSA) - SULMONA, 31 MAG - La Asl Avezzano Sulmona L'Aquila cerca un primario per il punto nascita dell'ospedale di Sulmona.

E' stato pubblicato, otto anni dopo il pensionamento del primario - durante i quali il ruolo è stato ricoperto da vari facente funzioni - l'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione dell'unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia. La pubblicazione del bando è stata possibile grazie alla classificazione di primo livello, ottenuta nei giorni scorsi dalla Regione Abruzzo dopo il placet del ministero. Per il punto nascita peligno sarà chiesto un percorso sperimentale al comitato percorso nascita.

La Regione, nella relazione al ministero, aveva fatto notare che "l'eventuale chiusura del punto nascita comporterebbe il trasferimento della presa in carico delle gestanti e dei parti in punti nascite alternativi con la conseguenza di 175-210 km in più percorsi annualmente che causerebbero un aumento del numero di infortuni (inclusi quelli mortali) pari a 1,6/anno".

Nei giorni scorsi la Asl aveva diramato altri quattro avvisi per il reclutamento dei primari delle unità complesse di ortopedia, cardiologia, anestesia e rianimazione e del distretto sanitario peligno-sangrino. (ANSA).