A Sant'Eufemia e Lama dei Peligni l'appuntamento in giardino

(ANSA) - LAMA DEI PELIGNI, 31 MAG - I giardini botanici del Parco della Maiella prenderanno parte, nel prossimo fine settimana, all'iniziativa "Appuntamento in giardino" promossa dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia (Apgi) e patrocinata dal ministero della Cultura, con l'obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza botanica e paesaggistica dei giardini botanici. La manifestazione, pensata come un'autentica 'festa del giardino', nasce in accordo con l'iniziativa 'Rendez-vous aux jardins' che si svolge in contemporanea in numerosi Paesi europei.

Oltre ad essere luoghi dove si conserva la straordinaria diversità vegetale i giardini botanici sono anche luoghi di ristoro, di bellezza, di benessere, una preziosa occasione per vivere in armonia con la natura.

Il tema dell'edizione 2023 prevista per sabato 3 e domenica 4 giugno è la "musica in giardino". Nelle due giornate si potrà passeggiare tra le fioriture dei giardini accompagnati da musiche, ballate e racconti sulle piante. Ogni brano sarà lo spunto per raccontare un fiore, una pianta, una tradizione legata al mondo botanico e alla storia del territorio abruzzese.

I due eventi sono gratuiti con posti limitati (30 per ognuno).

La prenotazione è obbligatoria.

Sabato 3 Giugno alle ore 16 l'appuntamento è al giardino botanico "Daniela Brescia" di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) con la manifestazione "In canto tra i fiori". Accompagnati da canti e la musica dell'organetto si visiterà il giardino botanico per conoscere l'enorme ricchezza floristica che custodisce. Per informazioni e prenotazioni Coop. Majambiente tel. 085 922343 - info@majambiente.it - www.majambiente.it.

Domenica 4 giugno alle ore 16.00 a Lama dei Peligni (Chieti) il giardino botanico "Michele Tenore" ospiterà l'evento "Sinfonie botaniche", passeggiata alla scoperta delle specie coltivate accompagnati da letture al tramonto e sinfonie musicali.

Informazioni e prenotazioni: Majella Coop Info 0872 916010 / 340 6807479 - info@cooperativamajella.it - www.cooperativamajella.it (ANSA).