Cannes: Golden Spike Award al documentario Pomilio Blumm

Il Golden Spike Award del Social World Film Festival è stato consegnato per il documentario 'A social design story - Humanscapes' a Franco Pomilio, presidente dell'agenzia di comunicazione Pomilio Blumm, nel corso di una cerimonia all'Italian Pavilion del festival di Cannes. L'opera mette al centro la figura del fotografo brasiliano Sebastião Salgado, in un progetto dal forte impatto sociale dedicato all'acqua, al paesaggio e all'ancestrale umanità dell'Amazzonia.

"Sebastião Salgado - ha ricordato Pomilio - viene considerato al tempo stesso un fotografo, un antropologo, un sociologo e certamente un artista. La sua ricerca si basa sul rapporto tra gli esseri umani e il proprio habitat, seguendoli nelle loro migrazioni, nelle loro mutazioni e nella loro costante ricerca di un futuro. Il suo approccio è molto più di una visione artistica del paesaggio, è assolutamente umanistico. Questo rende il suo 'sguardo' un potente strumento per comprendere la società che cambia e offre un angolo privilegiato per osservare i processi disruptive che modellano il nostro futuro come comunità".

Difatti, la nuova sfida delle Istituzioni globali è quella di promuovere una vita urbana sostenibile e integrata. Lo sviluppo sostenibile è un'esigenza urgente nell'epoca della crisi energetica globale e dei cambiamenti climatici, e il documentario ruota attorno a questi temi coinvolgendo, oltre a Salgado, altri fotografi d'eccezione come Jimmy Nelson, il cui progetto 'Before they pass Away', sulle più affascinanti comunità tribali ancora esistenti, è stato diffuso anche dal National Geographic. Oltre a lui parlano anche Lynn Saville, fotoartista, apprezzata dal New Yorker, specializzata nel ritrarre città e ambienti rurali, e Gianni Berengo Gardin, che ha documentato i numerosi cambiamenti sociali nel corso dei decenni, creando un mondo in bianco e nero, fatto di volti, gesti, paesaggi e architetture, colti nella loro autenticità più pura e senza tempo.

'Humanscapes - spiega Pomilio - è il progetto, iniziato nel 2021, che ci ha visti coinvolti, grazie agli occhi di Salgado, nell'investigazione della potenza delle immagini, nella narrativa 'sintetica' e quasi immersiva del loro messaggio".

