Stracittadina, 500 runner invadono il centro dell'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 29 MAG - Il pettorale numero 634, la maglietta bianca, una medaglia e un ciuccio ad aspettarlo all'arrivo tra le braccia di papà Michele. Davide Tetè non ha neanche un anno ed è stato premiato come "il più giovane concorrente di sempre" della Stracittadina Città dell'Aquila, gara del circuito Corri Master in grado di coinvolgere oltre 500 podisti, tra cui 103 tra bambini e ragazzini. Una festa di sport, prevenzione e solidarietà nello spirito del cartellone "L'Aquila rinasce con lo sport".

Un'invasione di scarpette da corsa lungo le strade del centro, con partenza sul viale di Collemaggio e arrivo alla villa Comunale dopo 5 o 10 chilometri, a seconda del tipo di gara.

Ad avere la meglio, con il tempo di 32:07, è stato Daniele Marcelli dell'Asd Atletica L'Aquila, ma la festa è stata per tutti, runner abituali e podisti occasionali. Tra le donne, la migliore è stata Barbara Mariano (Gp Pretuzi Runners di Teramo) con 42:47 seguita da due runner della società organizzatrice, Atletica Abruzzo L'Aquila: Claudia Gabrielli (44:17) e Francesca Pesce (44:49). La corsa era valida anche per il secondo Memorial Gaetano Rosa, così come il secondo trofeo ingegneri Città dell'Aquila, ideato con la collaborazione di Pierluigi De Amicis, presidente dell'Ordine. In questo caso, il vincitore è stato Mirko Fantozzi dell'Asd Usa Sporting Club Avezzano mentre, tra le donne, il riconoscimento è andato a Luisa Capannolo (Asd Atletica Abruzzo L'Aquila). Un pettorale speciale è stato consegnato dal presidente di Atletica Abruzzo L'Aquila, Valter Paro, all'assessore allo Sport Vito Colonna e al presidente del comitato esecutivo di L'Aquila Rinasce con lo Sport Francesco Bizzarri.

Testimonial della manifestazione, Margherita Magnani, ex campionessa italiana di mezzo fondo, rappresentante della Guardia di Finanza che ha schierato un centinaio di cadetti nella prova non competitiva. Presente anche una buona delegazione della Gran Sasso Acqua così come del Centro sociale anziani Torrione - San Francesco. Presente l'associazione "Luca Moro-Lo sport per tutti" che offre borse di studio per supportare i giovani atleti e aiutare le famiglie a far fronte alle spese legate alla pratica sportiva. (ANSA).