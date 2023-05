Scontro fra due auto sulla provinciale 60, muore un 36enne

(ANSA) - COCULLO, 29 MAG - Una persona è morta e due sono rimaste ferite nello scontro fra due auto avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 60, tra Cocullo e Goriano Sicoli (L'Aquila). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona (L'Aquila) per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco e all'equipaggio del 118 che ha trasportato nel vicino ospedale di Sulmona i due feriti. La vittima è un 36enne di Pacentro (L'Aquila), alla guida di una Jeep scontratasi con un'Alfa che viaggiava in direzione Cocullo. Nello schianto l'auto condotta dal giovane si è ribaltata più volte ed è poi finita contro il muro roccioso che costeggia la strada. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Avezzano (L'Aquila), territorialmente competente, sta svolgendo gli accertamenti del caso. E' stata disposta la sola ricognizione cadaverica. (ANSA).