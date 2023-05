Il Premio Parete 2023 al presidente di Cdp

(ANSA) - PESCARA, 29 MAG - È stata Lucia Annunziata, alla sua prima uscita pubblica dopo le recenti dimissioni dalla Rai, ad annunciare l'assegnatario del Premio Parete 2023, organizzato dal Comando Regionale della Guardia di Finanza e dal Comando Provinciale di Pescara per ricordare l'impegno civile e la storia del finanziere abruzzese Ermando Parete (1923-2016), deportato durante la Seconda guerra mondiale nel campo di sterminio nazista di Dachau (Germania) e diventato, nel tempo, autentico testimone della Memoria verso le nuove generazioni, e a cui è intitolata la caserma di Lungomare Giovanni XXXIII. Il vincitore del Premio è stato Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti.

La proclamazione di Gorno Tempini è stata decisa all'unanimità dal Comitato Scientifico del Premio Parete e si aggiunge ai prestigiosi vincitori delle scorse edizioni. Da Guido Barilla, premiato nel 2022 ad Alberto Bombassei (2021), Giorgio Armani (2020), Giovanni Tamburi, premiato in Bocconi nel 2019, fino a Vittorio Colao, premiato nel 2018, e Marco Carrai (2017). Dopo le precedenti edizioni, che hanno visto alternarsi grandi firme del giornalismo italiano come Ferruccio de Bortoli, Paolo Mieli, Giovanni Minoli, Bianca Berlinguer e Monica Maggioni, quest'anno è stata chiamata Lucia Annunziata, ospite d'onore e moderatrice dell'incontro, che ha svelato il nome del vincitore del Premio Parete.

Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il commandante regionale della Guardia di Finanza il generale Gianluigi D'Alfonso e il comandante provinciale di Pescara colonnello Antonio Caputo. "Parete non c'è più ma il suo messaggio e la sua eredità sono oggi più che mai importanti per la Guardia di Finanza - ha detto il generale D'Alfonso - e per i tanti giovani presenti anche oggi. È importante veicolare i suoi messaggi che sono resilienza, essere fedeli ai valori dello Stato e la forza con cui Parete si è battuto per resistere alle sofferenze dei campi dì concentramento". (ANSA).