Precipitati alpinisti sul Gran Sasso, soccorsi in atto

(ANSA) - L'AQUILA, 27 MAG - Incidente in montagna, sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso, dove due alpinisti sono morti dopo essere precipitati lungo una parete. Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, sul versante teramano della montagna. L'incidente è avvenuto sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo. L'allarme sarebbe stato lanciato da altri due alpinisti impegnati su un'altra via. Sul posto Soccorso Alpino (Cnsas) e un elicottero del 118 decollato da Pescara.