Nuoto, Giorgia Fabiani della Pinguino Avezzano in Coppa Comen

(ANSA) - AVEZZANO, 27 MAG - C'è anche l'abruzzese Giorgia Fabiani, della Pinguino Nuoto Avezzano, fra i 26 giovani nuotatori convocati dal responsabile delle nazionali giovanili Marco Menchinelli per la Coppa Comen - Mediterranean Swimming Cup 2023, in programma a Larissa, in Grecia, dal 16 al 18 giugno prossimi.

Si tratta di una grande soddisfazione per la società marsicana guidata da Nazzareno Di Matteo. Giorgia Fabiani, promettente atleta avezzanese, avrà dunque una grande occasione per mettere in mostra le sue doti in una manifestazione di assoluto valore come la Coppa Comen. "Siamo orgogliosi della convocazione di Giorgia nella nazionale giovanile. È il risultato di un'organizzazione curata nei minimi particolari, dalla scuola nuoto Federale al settore agonistico. Un plauso lo merita sicuramente il coach Mario Paris, allenatore capo della Pinguino". Così all'ANSA il direttore generale della Pinguino Nuoto Avezzano Nazzareno Di Matteo. (ANSA).