Asl Chieti, completati incarichi apicali funzione organizzativa

(ANSA) - CHIETI, 27 MAG - La Direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti ha completato l'organigramma dei professionisti che andranno a ricoprire gli incarichi apicali di funzione organizzativa, dunque a coordinare il lavoro di infermieri, tecnici, ostetriche e altre figure in ambito ospedaliero e sul territorio. Dopo la firma dei primi quattro contratti la scorsa settimana, ieri hanno firmato e assunto formalmente gli incarichi altri 12 dipendenti. Tutti prenderanno servizio dal 1° giugno prossimo, tranne una il cui contratto decorre dal 1° luglio. Sono stati individuati dopo selezione interna cui hanno partecipato circa 400 candidati per 128 posti.

Nelle prossime settimane gli altri incarichi. Andranno a coordinare il lavoro di 2.500 infermieri e operatori sociosanitari nonché di altri 500 professionisti della salute e funzionari.

Gli incarichi di funzione sono stati attribuiti a Marco Barrella, Gestione tecnica della sicurezza sul lavoro; Mwaba Chilufya, Area tecnica; Natascia Colanero, Area tecnica diagnostica di laboratorio (dal 1° luglio 2023); Antonella Di Cocco, Gestione sanitaria della sicurezza sul lavoro; Giordano Di Fiore, Area tecnica diagnostica per immagini; Cinzia Di Matteo, Area ostetrica; Emanuela Di Renzo, Area professionale della riabilitazione e prevenzione; Alessandro Di Risio, Monitoraggio eventi sentinella ospedale-territorio; Mariantonietta Pompeo, Integrazione professionale ospedale-territorio e assistenza domiciliare; Carlo Della Pelle, Area infermieristica territoriale 1; Andrea Menna, Area infermieristica territoriale 2; Carmine Giovanni Tanga, Area infermieristica territoriale 3.

Si aggiungono ad Antonio Di Michele (Area infermieristica), Serenella Mennilli (Area infermieristica ospedaliera Chieti-Ortona), Leonardo Massimini (Area infermieristica ospedaliera Lanciano) e Antonio Montedorisio (Area infermieristica ospedaliera Vasto).

"Sono sicuro - commenta il direttore generale Thomas Schael - che i professionisti selezionati sapranno dare in azienda un rinnovato impulso alla crescita del personale, al miglioramento costante dell'organizzazione e alla capacità di rendere sempre più attrattiva e di qualità la nostra offerta sanitaria".

(ANSA).