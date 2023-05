Scherma: Manuela Spica tricolore under 20 nella sciabola

(ANSA) - SULMONA, 26 MAG - La sulmonese Manuela Spica, in gara con i colori delle Fiamme Gialle, ha vinto il titolo tricolore nella sciabola femminile Under 20 ai Campionati Italiani Giovani e Cadetti che si sono svolti a Padova. L'atleta peligna di 19 anni, cresciuta nella palestra di scherma sulmonese, si è imposta in finale per 15-12 su Lucia Stefanello delle Fiamme Oro.

"È stato il coronamento di una stagione molto intensa in cui ho raggiunto una buona continuità di risultati senza incappare in alti e bassi, anzi aspettavo questa gara per dare il meglio di me e tirare fuori la mia scherma. Vincere il mio primo titolo italiano è una grande gioia che mi ripaga di tanti sacrifici: per me che sono abruzzese e che mi alleno a Frascati non è facile. Dedico questa vittoria che inseguivo sin dagli anni del Gran Premio Giovanissimi alla mia famiglia che mi supporta, al mio gruppo sportivo e al Maestro Andrea Aquili"- ha commentato la campionessa al termine della gara.