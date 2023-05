Festival delle città del Medioevo lancia l'estate aquilana

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAG - Sarà 'Rinascite' il titolo della prima edizione del Festival delle città del Medioevo, in programma all'Aquila da mercoledì 21 a domenica 25 giugno 2023.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Parco del Castello e nell'Auditorium del Parco, per quello che sarà un grande evento di divulgazione storica ideato dall'Università e dal Comune dell'Aquila, unica grande città italiana nata in età medievale.

La manifestazione si articola intorno a una serie di incontri culturali con storici, artisti, scrittori e giornalisti. Un viaggio fra i secoli, che muove dal Mediterraneo alla Via della Seta: le piazze, i mercati, le banche e gli ospedali. I centri del potere e i luoghi della cultura. Torri e cattedrali. Realtà e fantasia. Tra la filosofia e l'architettura, la moda e l'urbanistica, il mondo del fantasy e la storia dell'arte.

Tra gli ospiti Franco Cardini, Alessandro Vanoli, Melania Mazzucco, Marina Montesano, Francesca Roversi Monaco, oltre a due grandi storici europei: Jean-Claude Maire Vigueur e José Enrique Ruiz Domènec.

Le lezioni di storia saranno arricchite da rievocazioni, laboratori, esibizioni, spettacoli, animazioni e visite guidate.

Cuore del Festival, per tutti i cinque giorni della manifestazione, sarà il Parco del Castello che ospiterà il 'Villaggio dei Rievocatori'. Una vera e propria cittadella medievale davanti all'Auditorium progettato da Renzo Piano, con gli accampamenti dei rievocatori aquilani e di un qualificato gruppo di associazioni di ricostruzione storica provenienti da altre regioni italiane.

Armigeri, arcieri, amanuensi e calligrafi, speziali, falconieri e sbandieratori saranno impegnati quotidianamente in attività didattiche, mostre ed esibizioni. Nel 'Villaggio dei Rievocatori' sarà presente anche una Fiera del Libro, con stand delle case editrici Laterza, Il Mulino, Carocci, Odoya, Viella, Efg, Penne e Papiri e Typimedia Il Festival delle città del Medioevo gode del patrocinio di Società degli archeologi medievisti (Sami); Italia Nostra; Archeoclub d'Italia; Deputazione abruzzese di storia patria; Giostra Cavalleresca d'Europa e sezione Abruzzo dell'Istituto italiano dei Castelli. (ANSA).