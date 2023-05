Dissesto idrogeologico, sindaco Chieti chiude due scuole

(ANSA) - CHIETI, 26 MAG - Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, nel pomeriggio ha firmato un'ordinanza di chiusura dei plessi scolastici delle scuole primarie Vicentini-Della Porta e Corradi per problemi legati al dissesto idrogeologico dell'area.

Un provvedimento precauzionale, si legge in una nota del Comune, a tutela della pubblica incolumità, dovuto alla particolare pericolosità dell'area già nota da anni e convalidata da studi e sondaggi effettuati nell'ultimo periodo. "Si tratta di una decisione ponderata e necessaria, inevitabile, nel maggiore interesse di bambini, ragazzi, personale e famiglie, perché dettata da condizioni tecnico e geofisiche dell'area in cui si trovano le due scuole e maturata a seguito dei serrati confronti con la Protezione civile regionale e con il gruppo di lavoro che abbiamo attivato in sinergia con l'Università d'Annunzio".

"Abbiamo ritenuto di agire subito - spiega Ferrara - predisponendo la chiusura dei plessi da domani, sabato 27 maggio, e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza degli stabili e dell'ambiente circostanti, con la sospensione delle attività didattiche fino a martedì 30 maggio, da dislocare in altre sedi fino alla fine dell'anno in corso".

"Quello disposto dall'ordinanza - aggiunge il sindaco - è uno stop necessario a predisporre il prosieguo della didattica altrove, essendo giunti a pochi giorni dalla chiusura della scuola, ed essendo interessate anche classi delle medie che non potranno fermarsi perché dovranno affrontare gli esami di fine ciclo". Interessate anche Regione Abruzzo e Prefettura per gli adempimenti del caso. (ANSA).