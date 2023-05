Ambasciatrice Romania, omaggio a prigionieri guerra Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 26 MAG - L'ambasciatrice romena Gabriela Dancau si è recata ad Avezzano per omaggiare i concittadini romeni che durante la Prima guerra mondiale furono fatti prigionieri dall'esercito Austro-Ungarico e deportati nel campo di concentramento della città capoluogo marsicana. Il campo fu dismesso dopo il 1920, per poi essere riutilizzato nella Seconda guerra mondiale dal Regio Esercito Italiano e successivamente dalla Germania nazista per recludere i prigionieri di guerra.

L'Ambasciatrice dopo i saluti istituzionali nel palazzo municipale si è recata a messa nei pressi del Monumento di via Piana, ad Avezzano, alla presenza del Vescovo ortodosso romeno in Italia, Siluan, di altri preti romeni e di rappresentanti della Comunità romena ad Avezzano.

"Avezzano è stata storicamente tra le città italiane più accoglienti nei confronti dei romeni. - ha raccontato il vescovo Siluan -. Oggi ricordiamo gli eroi della Romania che decisero di loro spontanea volontà, di tornare a combattere come volontari al fianco dei soldati italiani per la libertà dei popoli oppressi. I cittadini romeni che qui vivono, negli anni, hanno saputo costruire una comunità laboriosa e vicina agli avezzanesi".

"La comunità romena ad Avezzano, - ha aggiunto il sindaco Di Pangrazio - è tra le più grandi d'Abruzzo, si è integrata benissimo già da diversi anni e, ad oggi, c'è un rapporto amicale. Molti cittadini romeni qui residenti sono di seconda generazione; alcuni sono arrivati a ricoprire anche ruoli di primo piano nel mondo della ristorazione e dell'edilizia".

(ANSA).