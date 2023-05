Operazione interforze a Pescara, elicottero sorvola la città

(ANSA) - PESCARA, 25 MAG - E' in corso a Pescara un'operazione straordinaria interforze ad 'alto impatto': impegnati uomini e mezzi di tutte le forze di polizia, anche con l'ausilio dei reparti volo, con l'elicottero che sta sorvolando la città. Obiettivo delle attività, fa sapere la Prefettura, è di "continuare a prevenire e contrastare la criminalità diffusa con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti".

L'operazione è stata disposta sulla scorta delle indicazioni del prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, e condivisa con i vertici provinciali delle forze di polizia nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché in quelle tecniche di coordinamento delle forze di polizia.

L'iniziativa odierna fa seguito a quella analoga che si è svolta il 17 maggio. (ANSA).