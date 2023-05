Calcio: Pescara, caccia al biglietto per la gara con Entella

(ANSA) - PESCARA, 25 MAG - Febbre biancazzurra: grande attesa a Pescara per l'andata dei quarti di finale dei play off promozione di serie C. Per la gara in programma sabato sera all'Adriatico contro la Virtus Entella si prevedono sugli spalti quasi 14mila spettatori.

La prevendita dei biglietti, partita ieri pomeriggio prosegue a gran ritmo. Venduti già 5mila tagliandi. La società ha deciso di aprire anche la curva sud che durante la stagione regolare era stata chiusa. (ANSA).