Calcio femminile, all'Aquila finali torneo interscolastico

(ANSA) - L'AQUILA, 25 MAG - Si propone come una festa del calcio giovanile femminile la giornata conclusiva del progetto "Gioca con noi, facciamo squadra", torneo di calcio a 8 promosso dalla Lnd Abruzzo, in sinergia con il Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell'Ufficio scolastico regionale, rivolto alle studentesse delle scuole abruzzesi. Dopo la fase provinciale della manifestazione, le quattro vincenti di ogni categoria (scuole medie e superiori) s'incontreranno per le finali regionali sul manto dello stadio Gran Sasso d'Italia dell'Aquila lunedì prossimo, 29 maggio, dalle 15. La giornata conclusiva prevede anche il convegno annuale "Il calcio femminile, per noi una questione di formazione", in programma sempre lunedì alle 10:30, all'Auditorium Ance dell'Aquila.

Dopo i saluti istituzionali interverranno Laura Tinari, responsabile calcio femminile Lnd Abruzzo, e Maria Giulia Vinciguerra, presidente Cad Scienze Motorie Discab Univaq.

Seguiranno una conversazione con le giocatrici di serie A Maria Grazia Pretara (AS Roma) e Angela Passeri (Pomigliano Calcio) e un'intervista a Selena Mazzantini, ct della Nazionale Femminile Under 19. Modererà l'evento la giornalista Eleonora Falci.

Alla premiazione prevista per le ore 17:30 al Gran Sasso d'Italia parteciperanno, insieme al presidente della Lnd Abruzzo, Concezio Memmo, e agli ospiti del convegno, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e l'assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri. (ANSA).