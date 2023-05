A14, tempi record per la demolizione di due cavalcavia ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 MAG - Si sono completate alle ore 05:30 di oggi, in tempi record, le operazioni di demolizione dei due cavalcavia al km 232+870 e al km 235+050 della A14 Bologna-Taranto, compresi nel tratto tra Ancona sud e Loreto.

Impegnati oltre 80 uomini, tra tecnici e maestranze, e quasi 30 mezzi, inclusi 12 autocarri che hanno rimosso circa 300 metri cubi di calcestruzzo demolito. L'intervento, a cui hanno collaborato altre società del Gruppo Autostrade per l'Italia, come Tecne e Amplia, per la prima volta nella storia della gestione della rete di Aspi, ha condensato in un'unica notte le attività di distruzione e rimozione di due impalcati.

"Una promessa mantenuta - dice l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli - che risolve un problema molto sentito da un territorio ad elevata densità di traffico, di insediamenti industriali e commerciali e prossimo ad ospitare un'importante infrastruttura sociale come il nuovo Inrca. La Regione Marche ha investito risorse per 4,5 milioni di euro a copertura totale dell'intervento, che si inserisce nell'ambito delle opere previste lungo tutto il tratto dell'A14: i caselli di Pesaro Sud e Fano Nord e il casello di Porto Potenza Picena".

Il piano, condiviso con la Regione Marche, è stato messo a punto con l'obiettivo di limitare le ore di ingombro della carreggiata, chiusa al traffico dalle 18.00 di ieri 24 maggio. A partire dal tardo pomeriggio sono state avviate le operazioni di posizionamento dei mezzi a ridosso del primo cavalcavia, dove 5 mezzi escavatori dotati di pinze idrauliche e martelloni hanno demolito porzione per porzione le strutture di appoggio dell'impalcato, un blocco di calcestruzzo del peso di circa 50 tonnellate che è stato poi sollevato da una gru e posizionato al di fuori della carreggiata.

Gli stessi interventi sono stati effettuati anche per il secondo ponte, per poi avviare le operazioni di ripulitura della carreggiata che è stata riaperta al traffico alle 7:00 come previsto. Entro l'anno ci saranno le attività di varo dei due nuovi cavalcavia, due infrastrutture in acciaio progettate per garantire una portata maggiore, agevolando collegamenti e spostamenti dei mezzi pesanti. (ANSA).