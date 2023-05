Nuovo ospedale di Vasto, primo incontro in Comune

(ANSA) - VASTO, 24 MAG - È tempo di incontrarsi e cominciare a parlare perché per la prima volta ci sono le condizioni reali per costruire il nuovo ospedale di Vasto (Chieti): questo il senso della riunione che si è svolta in Comune, una sorta di anticipazione della conferenza di servizi tra gli enti coinvolti chiesta dalla Asl, dati i tempi contingenti e stabiliti dall'accordo di programma sottoscritto con il ministero, che ha permesso l'accesso al finanziamento e l'avvio delle procedure per il bando di gara. Erano presenti il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, i sindaci di Vasto, Francesco Menna, e di San Salvo, Emanuela De Nicolis, coadiuvati dagli uffici tecnici, e Camillo Odio, dirigente della Regione Abruzzo in rappresentanza del Dipartimento Salute. Tema del confronto, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria collaterali alla costruzione del presidio: vanno previsti e realizzati la viabilità, interna ed esterna, la rete fognaria, le condotte idriche, in generale le infrastrutture per rendere fruibile l'ospedale.

Si è convenuto di redigere un progetto specifico, così da verificarne la rispondenza ai documenti di programmazione adottati dai Comuni e quantificare l'investimento, passaggio necessario per poter allargare il confronto a enti quali Anas, Sasi, Provincia di Chieti, Enel e Italgas.

"Abbiamo un mandato forte da parte della Regione a portare avanti l'iter entro tempi previsti dallo stesso accordo di programma - ha detto Schael -.Negli anni passati non era stato toccato un tema come quello delle infrastrutture perché la costruzione del nuovo ospedale era percepita come un'illusione.

Le condizioni di oggi sono diverse, mai si era arrivati così avanti. La nostra volontà è massima nel portare a casa questo risultato, cercando condivisione con i Comuni che attendono da decenni l'opera, di importanza strategica per il sistema salute del Sud dell'Abruzzo, con ricadute anche sul vicino Molise".

Secondo il cronoprogramma entro dicembre sarà bandita la gara, per procedere all'affidamento dell'appalto entro 18 mesi dalla firma dell'accordo di programma. (ANSA).