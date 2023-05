'Marathon degli Stazzi', a Scanno 63 km in mountain bike

(ANSA) - SCANNO, 24 MAG - In arrivo la 20/a edizione della "Marathon degli Stazzi", gara di mountain bike di 63 km che costeggia 7 stazzi - i tipici rifugi dei pastori - arrivando anche a 1800 metri sulle montagne del territorio del Comune di Scanno (L'Aquila), a ridosso del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm). "L'idea di istituire una gara sui nostri monti è nata tra amanti della natura e del ciclismo, per valorizzare il territorio e le sue tipiche, vecchie case di alpeggio - spiega il presidente dell'associazione promotrice 'Mtb Scanno', Mario De Vincentis - Con una schiera di atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, la gara ha toccato il picco di oltre 600 iscritti prima della pandemia, e tra i vincitori ha vantato atleti colombiani, un belga, un argentino, un ucraino.

"Quest'anno siamo minacciati dalla pioggia che imperversa da giorni, non fermerà di certo l'evento, ma potrebbe far calare il numero di iscrizioni - prosegue De Vincentis - La competizione partirà il 4 giugno alle 9.30 da piazza San Rocco, nel centro storico di Scanno, pertanto gli atleti imboccheranno, prima di uscire dal paese, una delle strade più antiche e fotografate del borgo. A contornare la gara, un weekend di iniziative dal 2 giugno: giro turistico in e-bike al lago di Scanno; punto informazione del Pnalm per l'educazione ambientale; gara di Orienteering, disciplina che coniuga lo sport alla capacità di orientamento sul territorio, organizzata dal Coni; escursione non competitiva di e-bike lungo il percorso della gara. (ANSA).