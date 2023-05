L'Aquila premiata dal Coni con la Benemerenza dello Sport

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAG - La città dell'Aquila è stata premiata a Roma in occasione della XXXV edizione del Gala Aces Europe con la Benemerenza dello Sport per essere stata riconosciuta nel 2022 Città Europa dello Sport.

A ritirare il riconoscimento, direttamente dalle mani del presidente del Coni Giovanni Malagò, è stato l'assessore comunale allo Sport Vito Colonna.

"Un attestato di merito molto importante - commenta Colonna - che dall'inizio di questa iniziativa ha certificato l'attenzione dell'amministrazione comunale verso la promozione della salute e dell'inclusione delle disabilità attraverso lo sport".

"Tutto questo - aggiunge - ha generato un percorso di valore per il mondo sportivo e per l'intero territorio".

Nello storico Salone d'onore del Coni dove si è svolta la cerimonia, presenti tra gli altri, insieme a Malagò, Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SpA, Luca Pancalli, presidente Cip e Gian Francesco Luppatelli, presidente Aces Europe. (ANSA).