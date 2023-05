Usrc, incontro storico sull'arte del camminare a Centurelli

(ANSA) - L'AQUILA, 23 MAG - Venerdì 26 maggio alle 15:30, la Chiesa Santa Maria De Centurelli - Strada Statale 17 a Caporciano (L'Aquila) ospiterà l'appuntamento "Camminare come pratica estetica", il secondo di una serie di incontri di formazione e informazione promossi dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dedicato a 4 cammini: "Grande di Celestino", "dei Francescani", "Tra i Vestini", "della Baronia". Tutti percorsi ideati dai Comuni promotori, in collaborazione con lo stesso Usrc e finanziati dal fondo complementare al Pnrr.

Interverrà l'architetto Francesco Careri che terrà una 'lectio magistralis' sul passaggio storico e culturale del cammino inteso come atto di attraversare lo spazio fino alla trasformazione in forma simbolica che ha portato oggi a concepire il camminare come una pratica estetica.

Sarà un incontro aperto a tutti coloro che vorranno prendere parte al processo di partecipazione messo in atto dai Comuni promotori congiuntamente con l'Usrc per immaginare, rigenerare e promuovere il nostro territorio attraverso il sistema della mobilità lenta presente e futura. (ANSA).