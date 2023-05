Semi e biodiversità, a Lama dei Peligni Parchi a confronto

(ANSA) - LAMA DEI PELIGNI, 23 MAG - Il Giardino Botanico "M.Tenore" di Lama dei Peligni (Chieti), nel Parco Nazionale della Maiella, ospita oggi, a partire dalle 9.30, un nuovo appuntamento della rassegna "Park to park" per celebrare i cento anni dei parchi nazionali, compiuti dal parco del Gran Paradiso e da quello di Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm). Dopo i saluti Istituzionali - il sindaco, i presidenti dei quattro parchi abruzzesi e il vicepresidente della Regione Abruzzo - previsto un seminario sulla tutela della flora e della vegetazione in Italia e in Europa: esempi e prospettive nella salvaguardia delle specie vegetali e degli habitat della Direttiva 43/92/CEE.

A seguire "Un seme: un Mondo dentro il Mondo" a cura dell'agronoma Beti Piotto, che presenterà anche la sua pubblicazione "In un Seme". Poi l'intervento dell'etnobotanico Aurelio Manzi su "La biodiersità delle montagne abruzzesi: opportunità economica".

Il pomeriggio sarà arricchito dagli interventi dei tecnici della Regione Abruzzo e dei Parchi Nazionali. La giornata si chiuderà con la presentazione del progetto "Biocromie". (ANSA).